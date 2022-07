Em defesa de Carapicuíba, por uma cidade mais limpa: O bicho vai pegar!

Data de Publicação: 6 de janeiro de 2014

A campanha “O Bicho vai Pegar!”, está mobilizando toda a população para uma mudança de atitude em relação ao cuidado e conservação da limpeza da cidade.

Lançada em dezembro, a mega-operação propõe mudança de hábitos em busca do bem comum. Palestras estão sendo ministradas nas escolas estaduais e municipais, unidades de saúde, igrejas, associações e empresas, para atingir o maior número de pessoas, sensibilizando toda a população. Também já foi criada uma agenda para a realização de mutirões de limpeza para atingir toda a cidade, retirando o lixo, entulho e mato, para que a população possa conservar os locais.

A Prefeitura tem adotado diversas ações para que entulho seja destinado a locais apropriados, e não em ruas e terrenos, como é atualmente. Dentre estas ações, estão os mutirões de limpeza, operação Cata Treco, com recolhimento de móveis velhos, sofás e madeiras.

Campanhas educativas nas escolas, orientam as crianças a se preocuparem com o meio ambiente, com recolhimento de pets, óleo de cozinha e lacres de latinhas.

A Prefeitura aumentou a fiscalização, aplicando a Lei 3.044/2010, regulamentada pelo Decreto 4.260/2013, com multas e apreensão de veículos, atuação da Guarda Civil Municipal, com aplicação de auto de infração e multa, obrigando a limpeza do local, fechamento da área e construção da calçada, incentivo a formação de cooperativas de catadores de lixo. Em setembro, o prefeito Sergio Ribeiro sancionou a lei nº 3.218, que dispõe sobre emissão de ruídos sonoros.

Apesar de todas essas ações, o problema do entulho em Carapicuíba só será resolvido quando o município tiver local apropriado para depositar, triturar e tornar o material reaproveitável, que depende de liberação da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), agência do Governo do Estado responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição.

A Prefeitura conta com a participação dos moradores na campanha “O bicho vai pegar! Quem joga lixo e entulho nas ruas, joga sujo com a cidade,”colaborando na denúncia da atuação ilegal dos caminhões, diálogo entre vizinhos, criação de novos hábitos de separação de lixo orgânico (restos de alimentos) e o inorgânico (papel, plástico, vidro, etc.), utilização de lixeira para colocar o lixo na rua. As denúncias devem ser feitas a qualquer hora à Guarda Civil Municipal pelo telefone: 4183-5229.

O prefeito Sergio Ribeiro, que lançou recentemente a contagem regressiva para os 50 anos de emancipação de Carapicuíba, conta com a participação de todos na campanha. “Se cada um fizer a sua parte, Carapicuíba se tornará bem-cuidada e limpa. Juntos vamos fazer uma cidade cada vez melhor e continuaremos buscando soluções eficazes para os problemas graves, como é o lixo e o entulho”.