Prefeitura abre cadastros para o Programa Bolsa Família

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 14 de janeiro de 2014

A Prefeitura está cadastrando famílias para ampliar o número de beneficiários do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

As famílias com renda mensal de até três salários mínimos (R$ 2.172,00) que se cadastrarem podem ser contempladas com benefícios sociais como: Tarifa Social de Energia Elétrica; Carteira do Idoso; Isenção de taxas para concursos públicos; Telefone Social, Aposentadoria para segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, entre outros.

Para fazer o cadastro, é preciso ir a um dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) com todos os documentos da família (RG e certidão de nascimento) e comprovante de endereço.

Endereços dos CRAS:

CRAS ARISTON – CSU

Rua Lizarda, 06 – Cidade Ariston

CRAS NOVO HORIZONTE

Rua Terra, 158 – Jardim Novo Horizonte

CRAS PARQUE FLÓRIDA

Rua Califórnia, 05 – Parque Flórida

CRAS ANA ESTELA – UBS

Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela

CRAS CENTRO

Rua Maria Helena, 55, centro de Carapicuíba