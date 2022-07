Incêndio na comunidade da Savoy mobiliza prefeitura e voluntários

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 17 de janeiro de 2014

Por volta das 2h desta sexta (17), um incêndio atingiu a comunidade Savoy, em Carapicuíba, e destruiu cerca de 30 casas.

Equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania se deslocaram rapidamente para o local, a fim de socorrer os desabrigados.

O fogo foi controlado e não houve vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi provocado por um curto-circuito em um dos barracos, próximo ao local aonde aconteceu um outro incêndio no ano passado.

A prefeitura de Carapicuíba está prestando atendimento às famílias do local. Para isso, montou uma infraestrutura para oferecer banheiros, cozinha, alimentação, roupas e outros serviços nas proximidades da Rua Pérola do Oeste. Alguns voluntários também estão colaborando no local.

Não podemos poupar esforços para atender as vítimas desse incêndio. É uma questão de solidariedade e estamos aqui para isso”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.