Prefeitura oferece curso profissionalizante gratuito

Data de Publicação: 30 de janeiro de 2014

O município de Carapicuíba, em parceria com a Sabesp e Amanco, está oferecendo gratuitamente curso profissionalizante de hidráulica e impermeabilização. O curso, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho e ministrado por um profissional da Sabesp, será realizado na antiga fábrica INAC, no Ariston.

O curso acontecerá na segunda quinzena de março e a data de início, que será definida com base na quantidade de inscrições recebidas, será previamente informada a todos. A duração será de dois dias em período integral, com alimentação inclusa para os participantes e no final todos receberão certificado.

Os interessados podem fazer sua inscrição entre os dias 27 de janeiro e 14 de fevereiro, das 8h às 17h, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) na Av. Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas – Centro Administrativo da Prefeitura. É necessário apresentar original e cópia de CPF e RG.