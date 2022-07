CMDCA abre credenciamento para eleição de representantes

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 31 de janeiro de 2014

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carapicuíba abriu o período de credenciamento para eleição dos Representantes das Organizações Representativas da Sociedade Civil para o biênio 2014/2016. As entidades interessadas deverão credenciar-se no período de 03 a 07 de fevereiro, das 09h às 12h ou das 13h30 às 16h, na sede do CMDCA, à Rua Ângela P. Tolaine, 559 – Jardim das Belezas.

A representação das organizações representativas será composta por oito membros, sendo quatro representantes de obras sociais e quatro de movimentos populares.

A Assembleia Geral para eleição e posse dos conselheiros será em 26 de fevereiro, das 14h à 17h, na sede da OAB-Carapicuíba – Av. Fernanda, 75/85 – Centro, sob responsabilidade da Comissão Organizadora e Fiscalização do Ministério Público. As organizações poderão concorrer à eleição ou somente votar.

