Passagem de pedestres é desviada para nova fase de obras do Novo Centro de Carapicuíba

Data de Publicação: 4 de fevereiro de 2014

Na próxima quinta-feira (30), a passagem de pedestres na Rua Diógenes Ribeiro de Lima, que dá acesso à estação de trem, passará por modificações. Com o avanço das obras do Projeto Novo Centro, a passagem entre o canteiro de obras e o Hipermercado Extra será fechada para proporcionar mais segurança à população.

O fluxo de pedestres que precisa acessar o Calçadão e a estação da CPTM será feito exclusivamente pela Rua Max Zendron (escadão). Esta passagem também será utilizada para quem se dirige aos pontos de ônibus da Av. Mario Covas. A alteração contará com sinalização especial para passageiros e pedestres que utilizam o transporte coletivo.

As obras do Projeto Novo Centro avançam e a prefeitura quer garantir a segurança da população, garantindo a tranqüilidade das pessoas que circulam na região. Essa alteração vai evitar que a travessia na Av. Mario Covas seja feita fora da faixa para pedestres, minimizando o risco de acidentes.

Projeto Novo Centro

O Projeto Novo Centro prevê a construção de passarela, boulevard, túnel da Av. Mário Covas e do novo terminal de ônibus com acesso à CPTM. A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado, por meio do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).

As intervenções são as maiores realizadas pelo FUMEFI até hoje e superam a marca de R$ 60 milhões. Até o momento, já foram construídas as novas ruas que hoje fazem parte do Sistema Viário da Lagoa. Para isso, foram necessárias a canalização do Córrego da Pedreira, abertura e pavimentação de novas vias.

A estrutura do novo terminal terá uma passarela que vai ligar o Calçadão à Estação Ferroviária, às faculdades e ao Parque da Lagoa. Essa iniciativa trará grandes benefícios à população e nova dinâmica à região.