Carapicuíba adere ao Programa Mulheres de Peito

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 6 de fevereiro de 2014

A partir deste mês, mulheres com idade entre 50 e 69 anos poderão realizar exame de mamografia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) sem precisar passar por consulta médica previamente.

O Município de Carapicuíba em parceria com outros serviços da região está participando do “Programa Mulheres de Peito” do Governo Estado lançado na última quarta-feira, 05, Dia Nacional da Mamografia. O principal objetivo é incentivar as mulheres a realizarem regularmente o exame preventivo e estimular o diagnóstico precoce do câncer de mama.

No programa, mulheres dentro da faixa etária determinada, que não fazem o exame a pelo menos dois anos ou mesmo as que nunca fizeram mamografia poderão procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência para solicitar o agendamento. Para a paciente agendar será necessário apresentar o RG, comprovante de endereço e cartão SUS e não será preciso agendar consulta com o médico ginecologista.

Caso o resultado do exame indique um quadro dentro da normalidade, a mulher será orientada sobre a rotina de autoexame e prevenção do Câncer de Mama. Se o resultado apresentar alguma anormalidade, a paciente receberá orientações e os encaminhamentos adequados quanto ao seu diagnóstico.

Câncer de Mama

O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e ocorre principalmente em mulheres. Infelizmente a taxa de mortalidade ainda é grande devido, principalmente, ao diagnóstico tardio da doença.

Dados como este levaram à criação, em 1997, do movimento mundial Outubro Rosa com o objetivo principal de incentivar a prevenção através do exame da mama e consultas regulares com ginecologista. O exame de mamografia é eficaz na detecção da doença e é indicado para mulheres acima de 40 anos ou quando necessário.

A popularidade do Outubro Rosa alcançou Carapicuíba de forma bonita, elegante e feminina com o uso do laço rosa usado como símbolo da campanha e também com o costume de se usar iluminação rosa em monumentos públicos, motivando e unindo toda a população em torno de tão nobre causa.