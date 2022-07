Professores iniciam ano letivo com planejamento e bônus do Fundeb

Data de Publicação: 6 de fevereiro de 2014

Os professores da rede municipal de ensino de Carapicuíba iniciaram o ano letivo de 2014 com três dias de formação, troca de experiências no Planejamento Anual. O evento, ocorrido nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, é realizado desde 2010, com a participação de mais de mil professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA. O prefeito Sergio Ribeiro esteve na abertura para dar boas vindas aos professores.

Para garantir o melhor aproveitamento do grande número de presentes, o evento aconteceu em locais e horários variados: Teatro Jorge Amado, Teatro FUCA, Faculdade Nossa Cidade, Emef Argeu Silveira Bueno, Instituto Casa da Gente e Associação de Moradores da Vila Gustavo Corrêa, de manhã, a tarde e a noite, sendo os professores distribuídos por disciplinas.

A Semana do Planejamento é um momento privilegiado para os profissionais da Educação, quando discutem orientação técnica, montagem de planejamentos e projetos e construção do currículo. Já para os novos professores, é a hora de conhecer os programas desenvolvidos em parceria com o Ministério da Educação, como o Mais Educação, PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) e Brasil Alfabetizado. Nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, os professores iniciam os trabalhos em sala de aula.

Bônus do Fundeb é pago esta semana

A novidade que agradou a todos os professores foi o anúncio, no final do encontro, do pagamento do bônus do Fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica), referente a 2013. O bônus será pago para todos os professores desde que não tenham faltado mais de 28 dias durante o ano passado.

Os valores do bônus variam de R$ 5.574,77 para professores que lecionaram em dois períodos (carga suplementar) e R$ 2.908,58 para os que atuaram em um período. Destes totais, são abatidos os valores correspondentes a faltas. Dias de afastamento e licenças devidamente justificados não foram abatidos. Os professores terão os valores creditados em suas contas bancárias a partir desta quinta-feira, 6 de fevereiro.

Além destes valores, a Prefeitura pagou em 2013, mensalmente, R$ 167,00, como antecipação do bônus, totalizando R$ 2.004,00 ao ano para todos os professores.

UNIFORMES

A partir da próxima semana, a Prefeitura inicia a distribuição de uniformes na rede municipal de ensino. O kit é composto de duas camisetas, bermuda, agasalho de inverno, meia e tênis. Desde 2010, a Prefeitura garante a todas as crianças matriculadas, uniforme e kit material escolar.