Carapicuíba garante material escolar na primeira semana de aula

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 13 de fevereiro de 2014

A entrega de materiais escolares nas escolas municipais de Carapicuíba teve início nesta quarta-feira, 12, na primeira semana de aula, e continua até o final do mês. Cerca de 14 mil kits foram adquiridos pela Prefeitura de Carapicuíba, para atender a todas as crianças matriculadas na Educação Infantil Fase 2 e Ensino Fundamental.

O prefeito anunciou às mães que este ano 16 novas creches serão construídas por meio do Programa Proinfância, do Governo Federal. Outra medida que vai melhorar ainda mais as creches e aumentar a oferta de vagas é a implantação da creche noturna, que começa este ano na Emei Vó Tonha, no Ariston.

Os alunos estão recebendo o kit que contém caderno com pautas, caderno de desenho, estojo, lápis pretos e de cor, borracha, apontador, agenda, régua, cola, giz de cera, canetinhas e canetas esferográficas, sendo que há variações nos itens de acordo com a fase da criança.

A iniciativa garante a permanência na escola e melhora o aproveitamento do conteúdo ensinado, já que os materiais escolares básicos são garantidos para todas as crianças da rede. A alimentação de qualidade é outra ação da Prefeitura de Carapicuíba que favorece a permanência na escola e o aprendizado das crianças. As refeições são feitas a partir de cardápios elaborados mensalmente por nutricionistas e preparados na própria escola.

Os uniformes, que são fornecidos gratuitamente desde 2010 e constituem outro item importante na valorização dos alunos e no orçamento doméstico, serão distribuídos até abril. A entrega de uniformes é uma das políticas adotadas pelo Municipio para promover a permanência das crianças na escola e a qualidade do nível de ensino. “Fico satisfeito ao ver pais e mães demonstrando satisfação pela entrega dos uniformes, que gera economia no orçamento doméstico e reforça a política de inclusão em sala de aula”, afirmou o prefeito.