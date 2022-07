Prefeitura faz doação de óculos

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de fevereiro de 2014

Na última quarta-feira, 12, a Prefeitura de Carapicuíba entregou óculos para munícipes de Carapicuíba. A doação é feita pelo Serviço Social da Secretaria de Saúde, por meio de cadastro, aberto a qualquer pessoa residente no município, com prioridade para pessoas de baixa renda.

A Secretaria de Saúde chega a fazer duas entregas por ano, de acordo com a quantidade de solicitações. O atendimento consiste em encaminhar a receita médica a uma ótica contratada por meio de licitação e entregar ao solicitante. O custo dos óculos (armação e lente) é de responsabilidade da Prefeitura.

Para ser incluído nesse programa, o munícipe deve comparecer à Secretaria de Saúde, no setor de Serviço Social, com receita da rede SUS, RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. Se o paciente for menor de idade, deverá estar acompanhado pelo responsável.

Mais informações:

Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde

Av. Presidente Vargas, 280 (Centro Administrativo da Prefeitura) – Vila Caldas