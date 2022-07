Prefeitura vistoria reconstrução de ponte no Gopiúva

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de fevereiro de 2014

O Prefeito Sergio Ribeiro vistoriou na quinta-feira, 13, junto com o Deputado Estadual Isac Reis e outras autoridades, obra emergencial de reconstrução da ponte que caiu sobre o córrego, próximo à Praça José Apolinário. A Prefeitura fez a limpeza no córrego e colocou galerias para liberar o acesso da água, evitando a ocorrência de novas enchentes. O trecho da Estrada do Gopiúva foi asfaltado e o acesso liberado.

A reconstrução não é definitiva, pois em breve a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) dará início a obra na região que viabilizará a implantação de um moderno sistema viário com a criação de novos acessos às ruas Ubatã e Gopiúva. Além disso, toda a extensão da Estrada Gabiroba (1.700 metros) receberá nova pavimentação, o que facilitará o fluxo de veículos e de pedestres desde a Av. Marginal do Ribeirão até a Av. Inocêncio Seráfico.

Segundo o prefeito Sergio Ribeiro, o Jardim Gopiúva localiza-se em ponto estratégico do município, próximo ao trevo do Rodoanel. Com essa obra, o bairro se consolidará como um dos importantes pólos de desenvolvimento da cidade.