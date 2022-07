Carapicuíba tem programação especial para comemorar o mês da mulher

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 28 de fevereiro de 2014

O Município de Carapicuíba iniciou no dia 06 de março as atividades em celebração ao Dia Internacional da Mulher com o tema “Lugar de mulher é em todo lugar”. O foco principal é o desenvolvimento de ações para prevenir a violência contra a mulher e promover sua valorização.

A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e a Secretaria de Educação elaboraram um calendário de atividades especiais durante o mês de março. Os encontros vão acontecer em vários pontos da cidade com objetivo de propor as reflexões necessárias sobre autoestima, preconceito, violência, trabalho, poder, beleza, cultura, entre outros temas.

Entre os principais eventos estão a Assinatura de Leis e decretos que beneficiam as mulheres, o Lançamento do “Programa Beleza, Saúde e Segurança” e a Audiência Pública da Rede de Atendimento às mulheres em situação de Violência. Logo abaixo você pode conferir o calendário com a programação completa.

Ações que fazem a diferença

O Município tem se empenhado no atendimento à mulher e as principais ações que demonstram isso é a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres em 2010 e do Centro de Referência de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Crevim), inaugurado em 2013.

A Prefeitura aderiu ao Programa Mulheres de Peito, em fevereiro deste ano, para incentivar as mulheres a realizarem regularmente o exame preventivo e estimular o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Em 2013 o lançamento da campanha Outubro Rosa contou com iluminação da Praça das Bandeiras. A divulgação também aconteceu com a circulação de ônibus que adotaram a cor símbolo do movimento. A iniciativa atraiu a atenção de todos que passaram pela cidade, que pararam para tirar fotos e postaram nas redes sociais. Com isso, mesmo após o fim das comemorações, os veículos continuam a circular na cidade para que a mensagem de prevenção não seja esquecida.

Programação

Dia 06

Plenária OP Mulher, 19h.

Endereço: Associação de Moradores da Vila Gustavo Correia – Av. Gustavo Avelino Corrêa nº 10

Dia 08 – Dia Internacional da Mulher

– No Calçadão das 9h às 15h:

Fundo Social de Solidariedade: barraca da beleza e artesanato

Secretaria do Trabalho: Agência de empregos com cadastro e Procon com orientação ao consumidor

Palco com atrações musicais e culturais

– No Parque do Planalto e na Emei Ademar Ferrari, das 10h às 16h:

Ação social, atrações culturais, brincadeiras, beleza.

Endereço: Rua Serra Maylaski, nº 400

– Na Emef Edegar Simões – Jd. Ariston, das 9h às 15h:

Palestras, conversas sobre leis, brincadeiras, beleza.

Endereço: Rua Mirassol nº 85

– No Parque Gabriel Chucre, das 9h às 11h:

Macroginástica, caminhada, café da manhã para as mães

Endereço: Avenida Marginal Esquerda, 1199 – Vila Gustavo Correia.

– Na EMEI Ciranda da Criança, das 10h às 12h30:

Palestra sobre Prevenção do câncer de colo do útero e mama, palestra sobre planejamento familiar e orientação sobre exames de papanicolau e mamografia, café da manhã.

Endereço: Rua Beverly, nº 55 – Parque Flórida.

Dia 10/03

Lançamento do Programa Beleza, Saúde e Segurança com profissionais de salões de beleza, 9h

Local: Teatro Jorge Amado, Av. Mirian, 86 – Centro

Dia 17/03

Audiência Pública da Rede de Atendimento as mulheres em situação de Violência, 16h

Local: Câmara Municipal – Av. Mirian, 92 – Centro

Dia 27/03

Encontro Regional de Políticas para as Mulheres – Criação e fortalecimento dos Organismos de Políticas para as Mulheres, 13h.

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso – Av. Visconde de Nova Granada, 11 – Osasco.