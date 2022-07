Mulheres participam de Orçamento Participativo na Vila Gustavo Correa

Data de Publicação: 7 de março de 2014

Nesta sexta, 6 de março, a Prefeitura de Carapicuíba realizou a plenária O.P. Mulher na Associação de Moradores da Vila Gustavo Correia, Av. Gustavo Avelino Corrêa.

O evento teve como objetivo reunir mulheres atuantes em diversos segmentos para discutir sobre orçamento público e aplicação de recursos às ações relacionadas ao universo feminino.

A iniciativa desperta o interesse da população para o atendimento das demandas das mulheres no município. Ao mesmo tempo, divulga os trabalhos desenvolvidos pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e do Centro de Referência de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Crevim), inaugurado em 2013.