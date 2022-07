Mais um passo na construção do Projeto Novo Centro de Carapicuíba

Data de Publicação: 7 de março de 2014

Na próxima segunda feira, 10 de março, às 11h, acontecerá uma reunião na sede da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (rua XV de Novembro, 244 – Centro São Paulo) para definir detalhes sobre o início das obras do Corredor Oeste no trecho entre Jandira e Carapicuíba, dois terminais de ônibus e a construção do viaduto.

Essas quatro grandes obras mudarão a vida da população e o conceito de mobilidade urbana da cidade. É um novo momento na história de Carapicuíba que acontece graças ao bom relacionamento com os governos estadual e federal, tornando possível a parceria entre o Município, Estado e União.

Todas as quatro obras estão interligadas e fazem parte do Projeto Municipal de Mobilidade Urbana – Novo Centro. Entre elas estão a construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal, na região Central, o Corredor Oeste e o viaduto que ligará a Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu (próximo ao Fórum Municipal) ao Sistema Viário do Parque da Lagoa. Também será feito o novo terminal de ônibus no Km 21, na divisa entre Carapicuíba e Osasco, além da conclusão do Projeto Novo Centro.

O Terminal Rodoviário Intermunicipal na região central de Carapicuíba, com investimento aproximado de R$ 60 milhões do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) será executado pela EMTU, com financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal), que também será responsável pelo novo Terminal no Km 21.

Essas ações são parte integrante das obras do Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo (Butantã) que terá 23,6 km de extensão, abrangendo os municípios de Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e São Paulo (zona oeste). Segundo a EMTU, cerca de 90 mil passageiros serão beneficiados por dia.

Projeto Municipal de Mobilidade Urbana – Novo Centro vai além dessas quatro grandes obras e prevê ainda a construção de passarela, boulevard, túnel da Av. Mário Covas e do novo terminal de ônibus com acesso à CPTM, que já está em construção. A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado com recursos também do Governo Federal.

“Carapicuíba está passando por um processo gigantesco de mudanças que interferem diretamente na vida das pessoas. Essas obras de estruturação viária e mobilidade urbana vão desafogar o trânsito na região e, ainda, gerar emprego e desenvolvimento ao nosso povo”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.