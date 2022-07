Comerciantes têm atendimento itinerante

Carapicuíba iniciou neste mês uma nova forma de atendimento aos empreendedores municipais. Dia 27, no Calçadão, o projeto Comércio Legal começou a receber comerciantes, empresários, prestadores de serviços, industriais e população em geral que necessitem de informações e serviços relacionados à abertura, encerramento ou atualizações de dados cadastrais das empresas do Município.

Os atendimentos são prestados de segunda a sexta, das 9h às 16h, em um trailer, veículo com identificação especial e equipado com computadores e sistema operacional suficientes para oferecer a maior parte dos serviços da Secretaria de Receita e Rendas. Os atendentes, todos funcionários municipais com alto nível técnico, estão treinados para utilizar uma linguagem simples e objetiva visando a desburocratização do processo de regularização dos pequenos, médios e grandes empreendimentos.

Os serviços também se estendem aos microempreendedores (MEI), que precisam de atendimento no âmbito Federal. No trailer serão gerados todos os documentos necessários para garantir a regularização desse tipo de empresa.

Também são prestados esclarecimentos sobre outros serviços como IPTU e ITBI (imposto sobre transmissão de bens imóveis). O atendimento será iniciado no trailer e, posteriormente, os processos serão distribuídos aos setores específicos para conclusão do processo.

O trailer percorrerá os bairros da cidade e o principal objetivo é levar aos empresários as facilidades para regularizar seus comércios e empresas com o município.