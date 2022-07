Audiência Pública discute atendimento às mulheres que sofrem violência

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 12 de março de 2014

Encerrando a programação de eventos em homenagem ao mês das mulheres, Carapicuíba realizará dia 17 de março, segunda, às 16h, na Câmara Municipal (Av. Miriam, 92 – Centro), Audiência Pública da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. Esta ação é promovida pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e pela Secretaria da Saúde.

O objetivo da Audiência é dialogar e promover ações para que mulheres em situação de violência sejam atendidas dentro dos padrões estabelecidos pelo Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres.

Adotado por Carapicuíba em 2013, o Pacto consiste num acordo entre as três esferas de governo (federal, estadual e municipal) para planejar ações e implementar políticas públicas integradas para atender as mulheres vítimas de agressão e promover o rompimento do ciclo de violência.

O município também participará do Encontro Regional de Políticas para as Mulheres dia 27 de março, às 13h, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Av. Visconde de Nova Granada, 11 – Osasco).

Carapicuíba dispõe de diversos equipamentos municipais que oferecem atendimentos e serviços às mulheres. Além dos listados abaixo, também dispõe de postos de saúde e Cras (Centro de Referência de Assistência Social) em vários bairros da cidade.

CREVIM (Centro de Referencia de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres)

Rua Sandra Maria, 148 – Centro

Atendimento: segunda a sexta, das 08h às 17h – Tel. 4183-2992

DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento as Mulheres)

Rua Rui Barbosa, 1582 – Vila Caldas

Atendimento: segunda a sexta, das 08h às 17h – Tel. 4187-7183

Defensoria Publica

Av. Celeste, 58 – Centro

Atendimento: segunda a sexta, das 08h às 9h30 – Tel. 4183-5415

Núcleo De Prevenção às Vitimas De Violência Sexual e Intrafamiliar de Carapicuíba “Projeto Acolhe” (atende mulheres e crianças de até 14 Anos)

Alameda dos Lírios, 150 – Vila Sulamericana

Atendimento: segunda a sexta, das 07h às 17h – Tel. 4202-9583

Casa do Adolescente

Av. General Teixeira Lott, 501 – Vila Crett

Atendimento: segunda a sexta, das 07h às 17h – Tel. 4183-4125