Carapicuíba lança campanha de conscientização contra o uso de cerol

Data de Publicação: 12 de março de 2014

Preocupados em garantir a segurança das pessoas, o município de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, em parceria com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente – CMDCA e AES Eletropaulo, iniciaram na sexta-feira, 7, a campanha contra o uso de cerol nas linhas de pipa.

Empinar pipa é uma brincadeira inofensiva que pode se tornar mortal devido ao uso do cerol, uma mistura de cola e vidro moído, que torna a linha extremamente cortante e perigosa. Durante todo o ano, equipes que participam da iniciativa irão promover ações para conscientizar crianças e adultos sobre os riscos do uso do cerol.

Um ponto que será bastante abordado é a utilização de variações de pó cortantes e também chamar a atenção para que as crianças não empinem pipas perto de rede elétricas e o perigo ocasionado, quando a linha se enrosca na fiação, o que pode ocorrer choques elétricos.

As escolas de Carapicuíba que estiverem interessadas em receber palestras educativas sobre a campanha poderá agendar a visita junto a Secretaria de Infraestrutura, no telefone 4184-1146 ou no CMDCA, no telefone 4183-3596.