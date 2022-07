Carapicuíba tem Salão de Beleza com Saúde e Segurança

Data de Publicação: 12 de março de 2014

Nesta segunda-feira, 10 de março, profissionais do ramo de beleza e estética participaram de palestra no Teatro Jorge Amado, promovida pela Prefeitura de Carapicuíba. O evento lançou a campanha “Carapicuíba tem Salão de Beleza com Saúde e Segurança”, que já iniciou trabalho de visita e orientação profissionais para adequar seus ambientes de trabalho de acordo com a legislação.

O evento, que integrou a programação do Mês da Mulher, foi realizado por profissionais da Secretaria da Saúde – Vigilância Ambiental – em parceria com a Coordenadoria de Políticas Para as Mulheres, CREVIM (Centro de Referência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher), Secretaria de Receita e Rendas e Iprobeca (Instituto de Profissionais de Beleza de Carapicuíba e Região).

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Dra. Carolina Oliveira Botelho orientou profissionais e agentes de saúde a respeito de normas de higiene e procedimentos quanto a esterilização, lavagem e desinfecção de equipamentos, utensílios e ambientes, além da utilização correta de cosméticos e químicas para o cabelo.

Dentre as orientações, destacam-se cuidados com escovas progressivas, utilização de ceras depilatórias e procedimentos de profissionais para evitar contaminação e transmissão de doenças, prejudiciais à saúde dos profissionais e clientes.

Os agentes de saúde vão também conscientizar os profissionais da importância da imunização contra Hepatite B e Tétano, vacinas disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde do município.

O Dia Internacional da Mulher foi comemorado no sábado, 8 de março e as atividades continuam ao longo do mês. O tema escolhido para 2014 é “Lugar de mulher é em todo lugar”.

O prefeito Sergio Ribeiro tem promovido ações em favor da valorização da mulher e contra a violência doméstica, com a criação da Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres, em 2010 e do CREVIM – Centro de Referência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, em 2013.