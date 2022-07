Mais um passo na construção do Projeto Novo Centro

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 13 de março de 2014

Aconteceu dia 10 de março reunião na sede da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, que abordou detalhes sobre as obras do Corredor Oeste no trecho entre Jandira e Carapicuíba, dois terminais de ônibus e a construção de viaduto na região do Fórum Municipal.

O presidente da EMTU Joaquim Lopes recebeu o secretario de governo Dernal Santos e integrantes da equipe da administração de Carapicuíba, o deputado estadual Isac Reis, o prefeito de Jandira Geraldo Teotônio e os representantes da empresa ganhadora da licitação para a execução das obras. Os investimentos somam um total de R$ 325 milhões, com financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal).

Todos ressaltaram a importância da implantação do Corredor Oeste e demonstraram preocupação em reduzir ao máximo os impactos que o processo causará para a população. Os representantes de Carapicuíba destacaram ainda a importância dessa e das outras grandes obras que mudarão a vida da população e o conceito de mobilidade urbana da cidade.

As intervenções estão interligadas e fazem parte do Projeto Municipal de Mobilidade Urbana – Novo Centro. Entre elas estão a construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal, na região Central, o Corredor Oeste e o viaduto que ligará a Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu (próximo ao Fórum Municipal) ao Sistema Viário do Parque da Lagoa. Também será feito o novo terminal de ônibus no Km 21, na divisa entre Carapicuíba e Osasco, além da conclusão do Projeto Novo Centro.