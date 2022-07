Procon de Carapicuíba realiza operações de fiscalização em supermercados

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 18 de março de 2014

Em 19 de março é celebrado o Dia Internacional do Consumidor e os moradores de Carapicuíba podem comemorar. A parceria do município com a Fundação Procon resultou na criação de uma unidade de atendimento na cidade em 2010 e, para celebrar os quatro anos de funcionamento, o Procon Carapicuíba alcança nova fase.

No início de fevereiro foi feita a primeira de uma série de operações de fiscalização nos supermercados da cidade e contou com a participação de uma equipe do Procon local e funcionários da Vigilância Sanitária. O foco principal da equipe durante a abordagem é a ação educativa, informativa e humanizada para aprimorar os serviços prestados ao consumidor sem prejudicar aos comerciantes.

A equipe do Procon, composta por um coordenador e dois fiscais, é responsável pela verificação nas áreas de venda dos estabelecimentos (onde circulam os consumidores). Entre as principais ações estão a verificação das datas de validade dos produtos e a comparação entre os preços anunciados, os praticados nas prateleiras e os registrados no caixa. Também foi examinada a disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor, que deve ficar em local visível e ao alcance dos clientes para consultas.

A vigilância sanitária atua nas áreas internas dos comércios verificando a higiene do local, a manipulação e o armazenamento correto dos alimentos e produtos, entre outras obrigações legais que devem ser cumpridas pelo estabelecimento comercial. Em caso de irregularidade, o local é notificado e recebe um prazo para se adequar às normas legais. Quando a situação não é regularizada, pode ser aplicada penalidade por multa.

O Procon Carapicuíba está a disposição dos consumidores para esclarecimento de dúvidas e orientação para o consumo consciente. Os moradores podem cooperar denunciando possíveis irregularidades nos serviços prestados pelos comércios da cidade.

Procon Carapicuíba

Rua Presidente Vargas, 280 – Centro Administrativo da Prefeitura

Telefone: 4164-5444

Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.