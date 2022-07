Copa Seletiva de Futebol abre inscrições

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 18 de março de 2014

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba já iniciou o período de inscrições para as equipes interessadas em disputar a Copa Seletiva 2014. O torneio dá aos dois melhores colocados vaga direta na edição deste ano da Copa Prata.

Com início previsto para 12 de abril e término no mês de junho, a competição é disputada no sistema eliminatório simples, e em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis. Em 2013 o campeonato reuniu 48 equipes, este ano a expectativa é de que 80 times sejam inscritos.

Na edição do ano passado as quatro equipes classificadas para jogar a Copa Prata 2013 foram: Renegados, Manganelli, Garotos do Morro e Unidos da Vila Isa, sendo que Renegados e Manganelli também conseguiram no mesmo ano de 2013 o acesso para a Copa Ouro de 2014.

Para obter mais informações, os dirigentes das equipes interessadas em participar da competição poderão comparecer na Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, localizada na Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Vila Freida, ou ligar para o telefone 4187-7000.