Divisa entre Carapicuíba e Osasco é interditada

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 19 de março de 2014

Os moradores de Carapicuíba que utilizam a Av. Des. Eduardo Cunha de Abreu, na região do km 21, para acessar a Avenida dos Autonomistas, em Osasco, precisam ficar atentos para possíveis interdições na região. A empresa CCR, concessionária que administra o trecho sul do Rodoanel está realizando obras de implantação de mais uma pista no sentido Castelo Branco.

A CCR informou que estabeleceu horários para as interrupções do tráfego, mas não necessariamente elas ocorreram durante todo o período. As etapas mais críticas da obra e que exigem mais cuidado necessitam de interrupção total da passagem de veículos e pedestres. Em dias úteis a ligação entre Carapicuíba e Osasco será fechada às 22h e reaberta às 5h.

Nos finais de semana o fechamento esta previsto para o mesmo horário, 22h, com reabertura somente na segunda de manhã, também às 5h. Ou seja, durante os sábados, domingos e feriados as interdições podem acontecer a qualquer hora.

Durante a execução das obras a Secretaria de Transporte e Trânsito manterá contato com a empresa responsável e estará no local para organizar o tráfego na região. Haverá sinalização específica e a recomendação é para que os motoristas utilizem a Av. Marginal do Ribeirão para acessar o retorno e chegar á Osasco. A previsão de conclusão das obras é dia 8 de abril.