Carapicuíba completa 49 anos em ritmo de crescimento

Data de Publicação: 19 de março de 2014

História, trabalho e desenvolvimento marcam trajetória da cidade rumo ao cinqüentenário de emancipação

Em 26 de março próximo, Carapicuíba comemora 49 anos de existência. A data marca o surgimento da cidade que foi desmembrada de Barueri em 1965, a fim de proporcionar melhorias para a sua população.

Até o final da década de 1970, Carapicuíba demonstrava vigor econômico em atividades de comércio e indústria, impulsionada por empresas como INAC (Indústria Nacional de Artefatos de Cimentos), ITA (Indústria de Tapetes Atlântida), Fiação Sulamericana, Semikron Multinacional, entre outros. Nos anos seguintes, a cidade perdeu o fôlego e atingiu índices baixíssimos de desenvolvimento. Agora, no entanto, Carapicuíba retoma um período de crescimento, o que tem colaborado para mudar o título de “cidade dormitório” para “cidade do empreendimento”, cuja população economicamente ativa é de 48% (IBGE).

Atualmente, Carapicuíba possui cerca de 400 mil habitantes nos seus 34,6 Km². É uma cidade bem adensada no que se refere ao número de habitantes por área (9.546 hab/km²), sendo que o seu Plano Diretor foi aprovado apenas em 2011.

Apesar das dificuldades, a nova dinâmica de desenvolvimento de Carapicuíba pode ser facilmente notada por conta de muitas novidades como as novas redes de restaurantes, lojas automotivas e de imóveis, agências bancárias, empreendimentos imobiliários, transportadoras, prestadores de serviços, entre outros, que vieram para o município estrategicamente localizado nas proximidades do Rodoanel Mario Covas e das Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares.

As oportunidades de trabalho aparecem em vários segmentos de comércio, serviços e construção civil como o empreendimento do primeiro shopping da cidade na região de Vila Dirce. Além disso, o elevado estado de autoestima da população fez com que Carapicuíba se tornasse a capital brasileira do “selfie”, autorretrato compartilhado nas redes sociais virtuais (conforme publicação eletrônica da revista norte-americana Time, em 11 de março).

Os avanços de Carapicuíba se refletem por conta do aperfeiçoamento da administração pública. Para se ter ideia, o número de servidores concursados saltou de 1.800 para mais de 4.000. Outro fator significativo é a implantação de novas políticas fiscal e tributária, as quais têm proporcionado medidas de estímulo ao empreendedorismo e à legalização do comércio informal.

O modelo de gestão pública que vem sendo adotado resultou em aumento significativo na arrecadação. O orçamento público municipal que até 2008 era inferior a R$ 500,00 por habitante, hoje supera a cifra de R$ 1.000,00 por habitante. O aumento da receita municipal também permitiu realizar mais investimentos em áreas importantes como saúde, educação e infraestrutura.

Breve história

Carapicuíba traz uma história rica em detalhes, a partir da fundação da aldeia indígena em 12 de outubro de 1580 pelo padre José de Anchieta. O espaço abriga traços culturais únicos no mundo e é o que restou dos 12 centros de evangelização e catequese da época, sendo tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

A origem do nome da cidade deriva de duas fontes. Para muitos, Carapicuíba encontra raízes no verbete tupi-guarani “cará comprido”, peixe não recomendado ao paladar por ser venenoso. E também do tupi-guarani “carapucu”, que se refere a cogumelo comprido, fundido a “yba”, ruim, que não serve para ser comido.

Situada no meio do caminho para as cidades de São Paulo e Santana de Parnaíba, a localidade se tornou alvo de bandeirantes que exploravam a mão-de-obra dos índios por meio do trabalho escravo na lavoura. Todavia, a região ficou estagnada por muito tempo. Até 1856, a cidade pertenceu ao município de São Paulo, quando foi anexada à Cotia em 1948. No ano seguinte, a região se tornou distrito de Barueri.

Durante a década de 1960, o movimento emancipacionista surgiu e alcançou força, tendo conquistado a Lei nº 8.092/64, que garantiu a emancipação e a criação do município em 26 de março de 1965, tendo limites com as cidades de Barueri (Norte e Oeste), Cotia (Sul), Osasco (Leste) e Jandira (Oeste).

O primeiro impulso de crescimento de Carapicuíba se deu em torno das atividades da Estrada de Ferro Sorocabana, atual Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

As principais festividades de Carapicuíba são: a tradicional Festa de São Pedro, padroeiro da cidade, que há 58 anos atrai milhares de pessoas da região no dia em 29 de junho e as festas de Santa Cruz e Santa Cruzinha nos meses maio e setembro, respectivamente.

Desenvolvimento Socioeconômico

Os números de Carapicuíba são surpreendentes. Na área da Saúde, a cidade implantou o Programa de Saúde da Família, recebeu 21 médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, reformou UBSs e está entre as que mais diminuíram o índice de mortalidade de infantil: 8,9 em cada mil habitantes (Seade). No segmento do Trabalho, Carapicuíba é campeã de recolocação profissional (Emprega São Paulo). Na Educação, são mais de seis mil vagas em creche, construção de novas escolas, acompanhamento nutricional, Escola Federal no Ariston e mais de 8 mil estudantes universitários (Ministério da Educação). Na área de Assistência Social, cerca de 60 mil pessoas são atendidas com os programas de inclusão social do Governo Federal, proporcionando acesso a bens e serviços antes inatingíveis.

A proximidade com os governos federal e estadual também tem rendido ótimos benefícios para a cidade como a canalização do córrego Cadaval; a remoção de famílias em áreas de risco e construção de moradias populares; a instalação do Centro de Referência e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Crevim); a implantação do Projeto Novo Centro, compreendido por intervenções de mobilidade urbana, novo terminal de ônibus, implantação de novo sistema viário e construção de novo viaduto com acesso à Rodovia Castello Branco, contribuindo para aperfeiçoar a mobilidade urbana e gerar mais desenvolvimento para a região. Além disso, Carapicuíba abrigará outro terminal de ônibus intermunicipal com a implantação do Corredor Oeste que ligará Itapevi à capital paulista.

A região central da cidade passou a ser reconhecida como um importante pólo cultural devido à ampliação das salas de aula da Etec/Fatec de 39 para 65 salas; a criação do Parque da Lagoa e a construção da nova escola do Sesi. Para este ano, também estão previstas as instalações do Poupatempo e do Restaurante Popular Bom Prato, o que vai beneficiar milhares de pessoas.

Programação da Semana de Aniversário de Carapicuíba

Para comemorar os 49 anos da cidade, a Prefeitura de Carapicuíba elaborou uma programação especial e diversificada para a última semana de março e se estende até abril com entrega de espaços públicos, apartamentos, culto, missa e bolo de aniversário. Confira:

Dia 24 de março (segunda) – Culto de Ação de Graças com representantes de diversas igrejas evangélicas às 19h30 no Gabinete do Prefeito, Rua Joaquim das Neves, 205, centro;

Dia 26 de março (quarta) – Ato solene no Gabinete do Prefeito às 10h e Missa de Ação de Graças às 19h30 na Igreja Nossa Senhora Aparecida, Av. Inocêncio Seráfico, 600;

Dia 29 de março (sábado) – Cerimônia de Entrega de 140 apartamentos do Residencial Tambory PAC Cadaval às 10h. Endereço: Travessa Xangô, s/n, acesso pela Rua Celeste Sampaio Viana – Jardim Ângela Maria;

Dia 30 de março (domingo) – Entrega da reforma da Prça São Pedro da Vila Sul-Americana às 10h.

Dia 30 de Março (domingo) Inauguração do Ginásio Poliesportivo Jandaia às 10h. Rua Tenente José Nogueira, s/n, Parque Jandaia;

Dia 3 de abril (Quinta) – Inauguração do CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social) à 10h. Rua Maria Helena, 110, centro;

Dia 5 de abril (sábado) – Entrega da reforma da EMEI Letrinhas Mágicas às 15h. Rua Nova Prata, 110, Ariston.