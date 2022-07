Audiência Pública discute violência contra a mulher

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 19 de março de 2014

Encerrando a programação de eventos em homenagem ao mês das mulheres, Carapicuíba realizou no dia 17 de março, na Câmara Municipal, Audiência Pública da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. Esta ação foi promovida pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e pela Secretaria da Saúde.

O evento contou com a participação da delegada Dra. Bárbara Travassos, representando a Secretaria Estadual de Segurança Pública, da psicóloga Alessandra Cominato Melo, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, da Dra. Stefani Kornreich, defensora pública em Carapicuíba. Também estiveram presentes autoridades locais e representantes de secretarias municipais, além de representantes da sociedade civil.

O objetivo da Audiência foi dialogar e promover ações para que mulheres em situação de violência sejam atendidas dentro de uma rede de serviços públicos, conforme previsto no Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres.

A Dra. Bárbara Travassos, que também atuou por três anos à frente da Delegacia da Mulher em Diadema, ressaltou a importância de pensar no atendimento em rede à mulher vítima de violência para assegurar que ela receba amparo em todas as esferas necessárias. Esse tratamento amplo evita que a mulher volte a dividir o lar com o agressor por motivos como falta de local para viver durante o processo judicial, carência de apoio psicológico e financeiro, enfim, tudo que ela vai precisar para organizar uma nova vida.

Adotado por Carapicuíba em 2013, o Pacto consiste num acordo entre as três esferas de governo (federal, estadual e municipal) para planejar ações e implementar políticas públicas integradas para atender as mulheres vítimas de agressão e promover o rompimento do ciclo de violência.

O município também participará do Encontro Regional de Políticas para as Mulheres dia 27 de março, às 13h, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Av. Visconde de Nova Granada, 11 – Osasco).

Carapicuíba dispõe de diversos equipamentos municipais que oferecem atendimentos e serviços às mulheres. Além dos listados abaixo, também dispõe de postos de saúde e Cras (Centro de Referência de Assistência Social) em vários bairros da cidade.

CREVIM (Centro de Referencia de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres)

Rua Sandra Maria, 148 – Centro

Atendimento: segunda a sexta, das 08h às 17h – Tel. 4183-2992

DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento as Mulheres)

Rua Rui Barbosa, 1582 – Vila Caldas

Atendimento: segunda a sexta, das 08h às 17h – Tel. 4187-7183

Defensoria Pública

Av. Celeste, 58 – Centro

Atendimento: segunda a sexta, das 08h às 9h30 – Tel. 4183-5415

Núcleo De Prevenção às Vitimas De Violência Sexual e Intrafamiliar de Carapicuíba “Projeto Acolhe” (atende mulheres e crianças de até 14 Anos)

Alameda dos Lírios, 150 – Vila Sulamericana

Atendimento: segunda a sexta, das 07h às 17h – Tel. 4202-9583

Casa do Adolescente

Av. General Teixeira Lott, 501 – Vila Crett

Atendimento: segunda a sexta, das 07h às 17h – Tel. 4183-4125