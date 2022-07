Futsal feminino de Carapicuíba inicia a temporada 2014

Data de Publicação: 20 de março de 2014

A Seleção Feminina Adulta de Futsal de Carapicuíba já tem data para estrear em competições oficiais no ano de 2014, e será neste domingo, 23, disputando a 5ª Copa Regional de Futsal Feminino. O torneio é organizado pela Liga Paulista de Futebol Feminino.

Ao todo 32 equipes participam do campeonato, divididos em 8 grupos com 4 integrantes que se enfrentam dentro da chave em turno único. Ao témino da primeira fase, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final. O time carapicuibano está no grupo F, juntamente com Ousadia e Alegria, Huracan e Word Ball Futebol Team.

Para a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, este torneio é visto como início da preparação da equipe, visando à disputa dos Jogos Regionais de 2014, que serão realizados em Junho na cidade de Osasco.

O jogo de estreia da Seleção Feminina de Futsal Adulto na 5ª Copa Regional de Futsal Feminino será contra a equipe do Word Ball Futebol Team neste domingo, 23, a partir das 12h no Ginásio Baby Barioni, localizado na Rua Germaine Buchard, 451, Água Branca, São Paulo, próximo ao Parque da Água Branca. Entrada franca.