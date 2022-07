Unidade Móvel atenderá mulheres em situação de violência

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 26 de março de 2014

Carapicuíba participou nesta segunda, 24, da cerimônia de entrega de uma unidade móvel de atendimento destinada às mulheres em situação de violência. O evento aconteceu na sede da Prefeitura de São Paulo onde também estava exposto para visitação o ônibus itinerante que percorrerá as cidades da região metropolitana.

Esta é uma iniciativa do programa “Mulher, Viver sem Violência” do Governo Federal e o ônibus está equipado com duas salas de atendimento, equipamentos de informativa, geradores de energia, ar condicionado, projetor externo para telão, toldo além de estar adaptado para acessibilidade de pessoas com deficiência.

No mesmo evento, foi lançada a campanha “Quem Ama Abraça – Fazendo Escola”, criada pela Rede de desenvolvimento Humano (REDEH) e o Instituto Magna Mater, em parceria com o Instituto Avon e da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Com o objetivo de levar às escolas públicas, mensagens sobre a prática e atitudes em favor da lei Maria da Penha e de apoio às mulheres em situação de violência.

Estiveram presentes representantes da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Carapicuíba. O evento também contou com a presença do prefeito de São Paulo e da secretária municipal de Políticas para as Mulheres além da ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Gestoras e representantes de várias entidades e setores da administração pública da região metropolitana também estavam presentes.

Em breve a prefeitura divulgará a agenda com o atendimento do ônibus. As mulheres carapicuibanas em situação de violência já podem contar com o atendimento do CREVIM (Centro de Referencia de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres) inaugurado em setembro de 2013.

CREVIM (Centro de Referencia de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres)

Rua Sandra Maria, 148 – Centro

Atendimento: segunda a sexta, das 08h às 17h – Tel. 4183-2992.