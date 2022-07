Carapicuíba recebe novos médicos do programa Mais Médicos

Data de Publicação: 28 de março de 2014

Na sexta-feira (14), Carapicuíba recebeu cinco médicos vindos de Cuba, para compor o Programa Mais Médico Para o Brasil, do Governo Federal. Os médicos foram recepcionados pela Secretária da Saúde da cidade, Dr. Simone Monteaperto, em sua secretaria.

Formado pelos doutores Manuel Marciano, Mario Jesús, e pelas doutoras Danelis Antelo Cerrales, Yanelys Vazquez e Audelyz Gonzáles, esses profissionais cubanos são especializados em Medicina familiar e irão atender a população nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade Ariston, Vila Menk e Vila Dirce. O trabalho dos médicos, assim como dos demais, será voltado para o cuidado das famílias, que já foram visitadas e cadastradas pelos agentes comunitários de saúde.

Em Carapicuíba já são 21 médicos do Programa do Governo Federal. A população se sente satisfeita e privilegiada com a chegada dos cubanos, e acredita que com o cuidado e atenção dos médicos a saúde da família esta tomando um rumo cada vez melhor.

Atualmente em todo Brasil, já são 9.501 médicos que integram o programa e estão distribuídos em 3.101 cidades e 32 distritos indígenas. Com esse total, o programa atinge quase 33 milhões de brasileiros e contempla mais de 70% da demanda por médicos apontada pelos municípios. Esses profissionais foram selecionados no primeiro, segundo e terceiro ciclo de seleção.

Com o quarto ciclo, haverá mais de 13 mil profissionais do Mais Médicos atuando nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios que aderiram ao programa, a meta estabelecida pelo Governo Federal é que até o primeiro trimestre deste ano, com ampliação do atendimento a 45,6 milhões de brasileiros.