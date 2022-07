Mais 140 moradias são entregues no Tambory

Data de Publicação: 29 de março de 2014

O prefeito de Carapicuíba Sergio Ribeiro entregou neste sábado, 29 de março, mais 140 apartamentos do Conjunto Habitacional Tambory, resultado da parceria entre prefeitura de Carapicuíba e os governos estadual e federal. A solenidade faz parte das comemorações do aniversário de 49 anos de emancipação de Carapicuíba e instituição como município.

Os moradores da região têm mais motivos para comemorar. Além das novas habitações entregues, mais uma etapa com apartamentos prontos será entregue em maio. Além disso, foi divulgado que a Rua Celeste Sampaio Viana e as travessas que dão acesso às entradas dos condomínios do Residencial Tambory terão os asfaltos recapeados, pois ficaram danificados com o decorrer das obras.

Nos condomínios ainda serão construídos três espaços de lazer para os moradores, quadra poliesportiva, pista de caminhada e uma creche.

Acompanhado pelo representante da Sabesp Clayton Talassi, o prefeito anunciou que o fornecimento de água do condomínio será individualizada para cada apartamento. Ou seja, cada morador receberá uma conta em seu nome e poderá usá-la como comprovante de residência em todo tipo de cadastro. Esse é um grande passo que eleva o sentimento de cidadania dos novos moradores.

Outros empreendimentos serão entregues em Carapicuíba. Estão previstos 816 apartamentos para a área da Vila Helena pelo Programa Minha Casa Minha Vida, para moradores da Comunidade da Savoy e da região da Lagoa. No terreno onde hoje é a Savoy, serão construídos 1.071 moradias e mais 120 na Estrada do Jacarandá.

Os apartamentos entregues neste sábado fazem parte da terceira fase do conjunto de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na região. Na primeira etapa de entrega, em julho de 2013, 112 famílias receberam seus imóveis e na segunda fase foram entregues mais 140 unidades. Ao todo, serão 528 moradias populares atendendo famílias que antes moravam na comunidade do Murão.

O PAC Cadaval é um grandioso projeto que esta mudando a vida de centenas de famílias que vivem em áreas de vulnerabilidade social. As obras também incluem a canalização do córrego Cadaval e a construção de avenida, a qual permitirá a ligação da Vila Sulamericana, na divisa com Barueri, até a região da Vila Dirce. A intervenção vai desafogar o trânsito da Av. Inocêncio Seráfico, principal avenida da cidade.

Clique aqui para ver Galeria de fotos