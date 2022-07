Sorteio define os confrontos do Torneio Início da Copa Ouro 2014

Data de Publicação: 29 de março de 2014

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba realizou nesta quinta-feira, 27, o sorteio dos jogos do Torneio Início da Copa Ouro 2014 que serão disputados no próximo domingo, 30, a partir das 9h00 no Estádio do Niterói.

O evento contou com a participação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Fátima Brito, e dos representantes das 16 equipes que participaram do campeonato. Antes do sorteio foi definido o critério de desempate para a definição dos classificados nos jogos, e chegou-se ao seguinte acordo entre as equipes:

Em caso de empate no tempo regulamentar, a equipe classificada será aquela com maior número de escanteios a favor, se a igualdade persistir a definição se dará por sorteio com moeda (cara ou coroa).

A competição será disputada no sistema mata-mata em jogo único, todas as partidas serão disputadas no Estádio do Niterói, entrada franca. Confira a seguir os jogos deste domingo, 30.