Dia da água é comemorado com ações educativas

Data de Publicação: 1 de abril de 2014

Em comemoração ao dia Mundial da Água (21 de março), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente em parceria com a Sabesp, realizou uma palestra sobre economia de água, ministrada pelo Sr. Marcos Cesar da equipe do Pura (Sabesp) para os funcionários da administração publica, ressaltando a importância do consumo consciente.

Também foi realizada ação de limpeza nos lagos do Parque dos Paturis com o objetivo de promover a conscientização do uso adequado dos parques públicos e auxiliar na preservação ambiental.