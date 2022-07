Ações preventivas no trânsito seguram índices de mortes por acidentes

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 3 de abril de 2014

Carapicuíba é a única cidade da região oeste da grande São Paulo que não registrou aumento no número de óbitos, mantendo-se com apenas duas vítimas fatais em acidentes de trânsito. É o que revelam estudos divulgados na última semana pela Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo em que apontam que nos demais municípios, na comparação entre janeiro e fevereiro, houve crescimento de 45% nas mortes por atropelamento ou colisões de automóveis.

Este índice, que não é por acaso, é resultado do empenho da prefeitura, através da sua Secretaria de Transito e Transporte, que tem atuação firme e consequente na fiscalização, revitalização e colocação de novas placas de sinalizações, instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica e operações diárias de tráfego. Tudo para minimizar o máximo possível o número de acidentes nas vias da cidade e proporcionar mais segurança para pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas.

Em busca da meta zero de acidentes fatais, a prefeitura coloca em prática mais uma medida para intensificar o trabalho preventivo. A partir de 01 de abril, a Guarda Civil Municipal também poderá fiscalizar e autuar condutores que desrespeitarem as leis de trânsito em Carapicuíba. A medida tem por objetivo estimular o cumprimento da legislação vigente e aumentar segurança de motoristas e pedestres.

Com essa medida a Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT) obtém reforço no seu trabalho por um trânsito mais humano e seguro, com 23 guardas municipais, o que representa parcela expressiva da GCM de Carapicuíba.

Esta equipe, composta também de cinco novos agentes de trânsito, passou por capacitação e treinamento ministrado por Jorge Luís Gado da empresa Cobrasim e pela própria SMTT, com orientações técnicas e normas sobre as leis de trânsito. Neste curso todos receberam apostila, CD e um exemplar do Código de Trânsito Brasileiro com a legislação de trânsito, instruções de abordagem e autuação. Na conclusão do curso, todos receberam certificados.

Além de vários esclarecimentos, os guardas e agentes receberam treinamento sobre a nova lei de combate aos ruídos urbanos (Lei 3.218/13 e decreto 4311/13), que tratam sobre o controle da poluição sonora e dos limites máximos paraemissão de sons e ruídos por veículos. O valor da penalidade neste caso é de R$ 1.500,00. Essa é uma das medidas previstas na Campanha “O Bicho vai Pegar”.

Clique aqui para ver galeria de fotos