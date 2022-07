4º edição da Virada da Saúde acontece nesta segunda

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 3 de abril de 2014

No dia 7 de abril, segunda-feira, acontece a 4ª Virada da Saúde, no calçadão de Carapicuíba, das 8 às 22 horas, com o tema é “Amor pela Vida, cuidando de você” com o objetivo de oferecer os mesmos serviços das Unidades Básicas de Saúde e demais equipamentos da rede municipal por meio do Sistema Único de Saúde.

A Virada da Saúde é organizada pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva. O evento acontece pelo quarto ano consecutivo e faz parte do calendário oficial de eventos da cidade.

Para atender a população, serão montadas tendas com serviços médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, clínica geral, saúde mental, assistência social, exame de pressão arterial, diabetes e tipagem sangüinea, programas de Saúde da Mulher, Saúde no Parque, teste rápido de HIV e Hepatite B, atualização de vacinas, orientação e atendimento de terapias integrativas.

Também haverá orientações do serviço de zoonoses, projeto de combate à dengue, cadastro no Programa Bolsa Família e funcionamento do CREVIM (Centro de Referência de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres).