Campanha de vacinação contra HPV é intensificada neste sábado

Data de Publicação: 3 de abril de 2014

Doses da vacina estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município. Trabalho também está sendo realizado nas escolas do município.

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou a campanha de vacinação contra o HPV, iniciativa que tem como público-alvo meninas com idade entre 11 a 13 anos. A meta da administração municipal é vacinar o maior número possível de meninas e, para alcançar este objetivo, neste sábado, 5 de abril, das 9h às 16h, doses da vacina serão oferecidas em todas as unidades de saúde da cidade e em três escolas estaduais.

A campanha foi lançada pelo Ministério da Saúde, em 10 de março, e deve alcançar todos os municípios brasileiros.

Os HPV são vírus capazes de infectar a pele e as mucosas. São classificados em tipos de baixo e de alto risco de desenvolver câncer. Existem 12 tipos identificados como de alto risco que têm chance de persistir no organismo e estão associados a lesões pré-cancerígenas. Os HPV tipos 16 e 18 causam em torno de 70% dos casos de câncer de colo do útero em todo mundo. Os HPV de tipo 6 e 11 são encontrados na maioria das verrugas genitais (ou condilomas genitais) e papilomas laríngeos.

A transmissão ocorre por contato direto com a pele ou mucosa infectada, não necessariamente apenas por relações sexuais. Também pode ser transmitido de mãe para filho durante o parto. O esquema vacinal é composto por três doses. A primeira dose acontece nesse período, a segunda em setembro de 2014, e a terceira será agendada para 60 meses após a data da primeira dose.

Um estudo comparou mulheres vacinadas que nunca haviam sido expostas ao vírus às mulheres vacinadas já expostas. Os resultados mostraram que a vacina tem eficácia muito maior nas adolescentes que ainda não foram expostas ao vírus, ou seja, que ainda não iniciaram sua vida sexual. Por isso, para vacinar, a adolescente não precisa estar com a vida sexual ativa, pelo contrário, quanto antes vacinar, mais fácil proteger. Somente mulheres grávidas não poderão tomar a vacina contra HPV.

Os pais e responsáveis das meninas poderão acompanhá-las nas escolas abaixo ou na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência para receberem a vacina, levando a carteira de vacinação e o termo de consentimento, caso não possa ser acompanhada.

Escolas

E.E Manoel da Conceição Santos – Av. Amazonas, 1150, Cohab 2

E.E. Cecilia da Palma Valentim Sardinha – Rua Gália, 249 – Ariston

E.E. Cicero Barcala Junior – Estrada Jacarandá, 3.010, Altos de Santa Lucia