Servidores Municipais participam de palestra sobre Sustentabilidade

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 7 de abril de 2014

Funcionários púbicos de Carapicuíba participaram nesta quinta, 3 de abril, de palestra no Teatro Jorge Amado com o tema Administração Pública e Sustentabilidade.

A Prefeitura de Carapicuíba mantém uma parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Pública (Cepam) e já ministrou vários cursos e palestras para servidores do município. Essas ações fazem parte de um programa de valorização e aprimoramento do funcionalismo municipal, promovendo assim maior qualidade no atendimento à população.

Nesta semana, o palestrante foi o professor Helvio Nicolau Moisés, técnico do Cepam, no evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Administração. A abertura da palestra foi feita pela Secretaria de Meio Ambiente que fez uma explanação e distribuiu cartilhas sobre a campanha “O bicho vai pegar! Quem joga lixo e entulho nas ruas, joga sujo com a cidade”.

Na palestra foram abordados vários aspectos em torno do tema central “sustentabilidade”, levantando dados históricos como, por exemplo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (Suécia) em 1972, que foi a primeira atitude em nível mundial relacionada à preservação do meio ambiente. Também citou os encontros Eco 92 (de 1992) e Rio +20 (de 2012), ambas aconteceram no Rio de Janeiro.

O Sr. Helvio explicou conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento humano e falou sobre a importância de toda a sociedade praticar os três Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar para promover uma relação mais harmônica entre consumidor e meio ambiente. No final, os funcionários fizeram perguntas e interagiram sobre o assunto.

Estão abertas as inscrições para novos cursos e para mais informações os interessados podem entrar em contato com a Escola de Governo (ECAP) pelo telefone 4183-7013 ou e-mail [email protected].