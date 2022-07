Copa Ouro 2014 começa equilibrada em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 10 de abril de 2014

A primeira rodada da Copa Ouro de futebol em Carapicuíba mostrou que a temporada 2014 promete ser bem equilibrada, das oito partidas disputadas cinco terminaram com igualdade no placar.

Já as partidas em que houve equipe vencedora, os gols de diferenças não foram superiores a um, mostrando total equilíbrio e bom nível disputa entre os times participantes da Copa Ouro 2014.

A segunda rodada da competição segue neste final de semana, 12 e 13 de abril, com oitos partidas, sendo duas no sábado e seis no domingo, confira abaixo os resultados e os jogos da próxima rodada.

RESULTADOS

PLANALTO 0 X 0 PAILISTANO UNIDOS 2 X 2 BARCELONA CAMALEÃO 1 X 2 RENEGADOS PALMEIRINHA 1 X 1 MANCHESTER NACIONAL 3 X 2 FUMAÇA VASCO 2 X 2 MANGANELLI JUVENTUS 0 X 1 CATUENSE GOPIUVA 0 X 0 LORENA

PRÓXIMA RODADA

SÁBADO – 12/04/2014 – CAMPO DO NITERÓI

14:30 GOPIUVA X PALMEIRINHA 16:00 CATUENSE X MANGANELLI

DOMINGO – 13/04/2014 – CAMPO DO NITERÓI

10:00 BARCELONA X PLANALTO 11:30 MANCHESTER X LORENA 13:00 PAULISTANO X UNIDOS

DOMINGO – 13/04/2014 – CAMPO DA INAC