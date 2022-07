Novo terminal de ônibus deve funcionar parcialmente em junho

Data de Publicação: 10 de abril de 2014

Em reunião na sede da Associação Comercial de Carapicuíba, que aconteceu em 1º de abril com representantes do segmento empresarial, da sociedade civil e da administração pública, o prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, pode atualizar as informações acerca do andamento das obras do Projeto Novo Centro.

O destaque da reunião foi a comunicação de que o novo terminal de ônibus municipais deve começar a funcionar parcialmente até junho, recebendo passageiros para embarque e desembarque, de forma que a população poderá acessar a estação da CPTM, Parque da Lagoa, faculdade, entre outros, de maneira rápida, segura e integrada.

A primeira etapa das obras deve levar apenas um ano e seis meses.

Mudanças na região central

Novas mudanças de circulação de veículos e pedestres devem acontecer na região central em decorrência das futuras obras do Corredor Oeste, empreendimento que ligará as cidades de Itapevi, Jandira, Barueri, Osasco até a capital paulista, passando por Carapicuíba.

Também será construído novo viaduto que ligará a região do fórum, na Vila Municipal, em direção a Tamboré, a partir de agosto. A obra prevê, ainda, a construção de túnel (passagem de nível) nos sentidos para Osasco e Barueri, aliviando o trânsito na região central.

O próximo estágio de obras na Av. Mario Covas deve começar com escavações nos próximos meses.

Recapeamento

Novas melhorias em 40 vias da cidade devem acontecer nos próximos meses com investimento de R$ 20 milhões. Entre as que serão beneficiadas, estão a Av. Inocêncio Seráfico e a segunda parte da Av. Marginal do Ribeirão, entre o Parque Jandaia e a chegada à Aldeia de Carapicuíba.