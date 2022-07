4ª Virada da Saúde é sucesso em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 10 de abril de 2014

Na última segunda-feira, 7 de abril, aconteceu pelo quarto ano, a Virada da Saúde, uma iniciativa da Prefeitura de Carapicuíba, que leva os serviços oferecidos pela Secretaria da Saúde mais perto da população. Em 14 horas de atendimento, mais de 6 mil pessoas foram atendidas e 9.600 procedimentos realizados. Dentre os dados preliminares, foram registrados cerca de 600 exames HIV e impressão de 500 cartões do SUS.

A Virada da Saúde reúne serviços médicos, de enfermagem, laboratoriais, preventivos e informativos no Calçadão de Carapicuíba. Nesta edição, foram mobilizados mais de 300 funcionários, que atenderam a população nas tendas instaladas no local.

Este ano foram montadas tendas para fisioterapeutas, dentistas, clínica geral, saúde mental, assistência social, exame de pressão arterial, diabetes e tipagem sanguínea, programas de Saúde da Mulher, teste rápido de HIV e Hepatite B, atualização de vacinas, orientação e atendimento de terapias integrativas, agendamentos de consultas, emissão do cartão do SUS entre outras.

Muitos munícipes passaram pelo clínico geral e conseguiam agendar exames através da Central de Vagas que também estava no Calçadão. Médicos do Programa “Mais Médicos” do Governo Federal, também participaram da Virada, atendendo a população. A tenda da enfermagem também contou com o apoio de estagiários em enfermagem.

A Virada da Saúde é organizada desde 2010 pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, levando informações e serviços mais perto da população. O tema deste ano foi “Amor pela Vida, cuidando de você” oferecendo os mesmos serviços das Unidades Básicas de Saúde.