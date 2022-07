Servidores da Secretaria de Segurança participam de palestra

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 15 de abril de 2014

Servidores públicos da Secretaria de Segurança Pública de Carapicuíba participaram nos dias 14 e 15 de abril de uma palestra na Escola Municipal de Governo. O encontro foi conduzido pelo secretário de Segurança e representantes do setor de Recursos Humanos, por parte da Secretaria de Administração. O objetivo central foi uma conversa com os vigias e funcionários do setor administrativo visando a reciclagem e o esclarecimento de dúvidas.

Os servidores foram divididos em quatro grupos e participaram em horários diferentes das palestras para que a rotina de trabalho não fosse prejudicada. Todos fizeram perguntas e esclareceram dúvidas relacionadas à rotina de trabalho, fizeram sugestões e trocaram experiências. Representantes do Recursos Humanos falaram sobre os direitos, deveres e benefícios dos funcionários municipais.

O secretário de Segurança Pública de Carapicuíba falou sobre a importância de oferecer um bom serviço à comunidade, da postura positiva e solícita com os cidadãos, sejam eles funcionários, moradores ou visitantes na nossa cidade.

A Prefeitura de Carapicuíba vem promovendo diversas ações que fazem parte do programa de valorização e aprimoramento do funcionalismo municipal, gerando assim maior qualidade no atendimento à população.