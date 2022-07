Fatec e Etec abrem inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 16 de abril de 2014

Estudantes que se preparam para dar um passo a mais na formação profissionalizante já podem concorrer a uma vaga naFatec ou Etec de Carapicuíba. Os cursos são gratuitos e as inscrições para as provas do segundo semestre de 2014 já estão abertas.

A FATEC (Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba) oferece 320 vagas para os cursos de nível superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais, Logística, Secretariado e Sistemas para Internet.

Os cursos da FATEC são ministrados no campus da Rua Francisco Pignatari, 650, Via Gustavo Corrêa, com turmas de manhã, tarde e noite. Os candidatos precisam ter concluído o ensino médio.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.vestibularfatec.com.br. O período de inscrições teve início dia 14 de abril e encerra às 15 horas do dia 14 de maio. A taxa é de R$ 70,00 e a prova será realizada no dia 15 de junho.

Mais informações:

FATEC Carapicuíba – 4184-8404 ramal 721.

www.vestibularfatec.com.br

A ETEC (Escola Técnica de Carapicuíba) oferece, no Campus Central, 320 vagas nos períodos manhã, tarde e noite, para os cursos de Administração, Comunicação Visual, Multimídia e Processos Fotográficos.

Na EE Prof. Oscar Graciano, a ETEC oferece mais 120 vagas no período noturno, para Administração, Contabilidade e Rede de Computadores.

Os Campus Central fica na Rua Francisco Pignatari, 650, Vila Gustavo Corrêa e a Extensão EE Prof. Oscar Graciano , naRua Bom Jesus do Amparo nº 2 – Cohab 5.

As inscrições para o vestibulinho tiveram início dia 10 de abril e continuam até 15 horas do dia 7 de maio. Podem ser feitas pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 25,00. Os candidatos precisam, no mínimo, estar cursando o segundo ano do Ensino Médio. O vestibulinho será realizado no dia 8 de junho.

Mais informações:

ETEC Carapicuíba – 4184-8408 ramal 727

www.vestibulinhoetec.com.br