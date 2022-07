Carapicuíba intensifica campanha contra a Dengue

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 16 de abril de 2014

No último final de semana, 12 e 13 de abril, cerca de 140 agentes do Projeto Dengue e ACS (Agentes Comunitários de Saúde) fizeram mutirões de conscientização pela cidade a respeito da campanha de prevenção à dengue.

No sábado, junto com o prefeito Sergio Ribeiro e a secretária da Saúde, os funcionários se concentraram no Parque do Planalto e seguiram pela Av. Inocêncio Seráfico e Av. Integração, panfletando e conversando com a população.

Já no domingo, os agentes do Projeto Dengue estiveram nos Parques dos Paturis, da Aldeia e da Lagoa orientando a todos a adotar ações preventivas, evitando a proliferação do mosquito.

A Prefeitura de Carapicuíba intensificou campanha de prevenção à Dengue, que só é possível com a participação da comunidade. A ação continua diariamente, e os agentes estão em campo, visitando residências com materiais explicativos e atendendo chamados para vistoria.

A Dengue é uma doença grave e pode matar. O prefeito Sergio Ribeiro orienta que sejam organizados mutirões entre vizinhos, amigos e familiares e se desenvolvam ações de mobilização em comunidade. “Além disso, ao receber os agentes de saúde em sua residência ou comércio, você acaba com possíveis focos do mosquito aedes aegypti. Fique atento aos locais que podem acumular água”, ressalta o prefeito.

A população deve também ficar alerta aos sintomas da doença: febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo e juntas e manchas vermelhas pelo corpo. Mais informações pelo telefone 4164-3866 ou e-mail: [email protected].

