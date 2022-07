Prefeitura de Carapicuíba assina convênio com entidades

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 16 de abril de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC), reuniu nesta terça-feira, 15 de abril, entidades conveniadas para renovação anual da assinatura de contrato. No encontro estiveram presentes o secretário Fábio Leite e representantes da Associação Santa Terezinha, APAE, Obra Kolping do Brasil, Associação São Joaquim, Casa Maria Maia, entre outras. As entidades conveniadas são cadastradas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Os convênios têm o objetivo de manter a cooperação mútua para o desenvolvimento dos programas assistenciais junto à população residentes em situação de vulnerabilidade social, por meio de recursos transferidos pelos governos Federal e Estadual.

A Secretaria conta com quatro Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), Liberdade Assistida (LA), Ação jovem, Bolsa Família, Renda Cidadã e outros serviços. Por meio dos convênios com entidades, a SASC pode oferecer mais serviços à comunidade, como cursos artesanais e educacionais, escolas de educação infantil, recreação com idosos e outras atividades.