Prefeitura de Carapicuíba realiza 14ª encenação do Drama da Paixão de Cristo

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 16 de abril de 2014

Nos dias 17 e 18 (quinta e sexta-feira) começam as apresentações da 14ª encenação do Drama da Paixão de Cristo de Carapicuíba, a partir das 19h, no Teatro de Arena, localizado na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

A encenação que acontece a céu aberto é uma realização da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e conta a história dos últimos dias de Jesus, começando pelo “Sermão da Montanha” e se encerrando com a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus.

Com réplicas de palácios, templos e lugarejos da Jerusalém de dois mil anos atrás, uma multidão, movida pela emoção assiste a boa interpretação dos atores, transportando-se por algumas horas à época de Cristo e revivendo sua saga. Do Sermão à Ressurreição, os olhos atentos acompanham a encenação que é realizada desde 2001, e se renova a cada ano.

A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas assistam à encenação, que irá reunir 150 atores, entre estudantes de teatro e artistas amadores de Carapicuíba e de outras cidades da região. Todos atuando voluntariamente. O evento tem crescido nos últimos anos, e atrai espectadores de toda a região.

O Teatro de Arena está localizado na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, com acesso pelo Km 22 da Rodovia Raposo Tavares. Mais informações (11) 2886-5224.

Aldeia Jesuítica de Carapicuíba

Com a missão de catequizar e proteger os índios da escravidão, o padre José de Anchieta mandou construir doze aldeias em torno do centro de São Paulo e enviou os índios refugiados para elas.

Foi tombada em 1941, como patrimônio nacional, tida então como único exemplo de antiga aldeia de jesuítas, considerada como um monumento que representa a força dos jesuítas no Brasil, é a única que conserva-se integralmente em seu aspecto urbano.

Hoje é possível andar pela Lagoa da Aldeia, desfrutar do verde local e curtir o espaço livre no Teatro de Arena. A Aldeia Jesuítica de Carapicuíba está localizada no 22,5 Km da Rodovia Raposo Tavares, a 30 minutos de São Paulo, vizinha a Osasco.