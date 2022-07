Sábado é o “dia D” de vacinação contra Gripe

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 22 de abril de 2014

A Campanha nacional de vacinação contra gripe Influenza iniciou nesta terça-feira, 22, e vai até 9 de maio. Dia 26, sábado, é o dia “D” de mobilização nacional. Em Carapicuíba, a Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, organiza os postos fixos e móveis para atender o maior número possível de pessoas que precisam receber a vacina.

A vacinação em Carapicuíba estará disponível em 13 Postos Fixos e 20 postos volantes, carros que percorrerão os bairros para imunizar pacientes acamados. A Secretaria de Saúde contará com o trabalho de 180 funcionários e 30 Agentes da Pastoral da Saúde de Carapicuíba.

Serão administradas doses para proteger contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela OMS para este ano: A/H1N1; A/H3N2 e influenza B.

A meta é vacinar 80% dessa população que compõe o público alvo: Crianças de seis meses a menores de cinco anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. As pessoas portadoras de doenças crônicas não-transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais também devem se vacinar.

A gripe

A influenza é uma infecção causada por vírus que afeta o sistema respiratório. É de fácil transmissão e se dissemina facilmente em epidemias. A transmissão ocorre por meio da saliva da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelo contato das mãos na boca, olhos e nariz, após o contato com superfícies contaminadas.

Os casos graves da doença evoluem para a Síndrome Respiratória Aguda Grave, podendo levar ao óbito. As complicações são mais comuns entre os grupos que compõem o público alvo, por isso a vacinação é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma estratégia de prevenção.