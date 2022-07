Grande público vê encenação da Paixão de Cristo em Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 22 de abril de 2014

Cerca de 40 mil pessoas acompanharam a encenação do Drama da Paixão de Cristo, que tomou conta da cidade de Carapicuíba, nos dias 17 (quinta-feira) e 18/04 (sexta-feira).

Realizado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a encenação contou a história dos últimos dias de Jesus, começando pelo “Sermão da Montanha” e se encerrando com a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus.

Com as arquibancadas lotadas e muitos efeitos de luz e som, as replicas de palácios, templos e lugarejos da Jerusalém de dois mil anos atrás, emocionou o público, que prestigiou a interpretação dos 210 atores voluntários, que transportou os espectadores por algumas horas à época de Cristo revivendo sua saga.

O espetáculo aconteceu no Teatro de Arena, localizado na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, e é considerado o segundo maior da Grande São Paulo.