Carapicuíba sedia Conferência Regional de Economia Solidária

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 22 de abril de 2014

Carapicuíba realiza nesta sexta-feira, 25, a Conferência Regional de Economia Solidária do Oeste Metropolitano no Auditório da Faculdade Aldeia de Carapicuíba, das 8h às 17h. O tema principal será “Construindo um Plano Nacional de Economia Solidária para promover o direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável”.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho da Prefeitura de Carapicuíba é responsável pela organização do evento e aguarda a participação de gestores públicos, representantes de organizações da sociedade civil e empreendedores solidários. É fundamental a ampliação do diálogo em torno da ampliação e análise dos resultados obtidos com as políticas públicas de Economia Solidária na região oeste, além de propor ideias para fortalecer e aprimorar as estratégias de trabalho.

Após a realização das etapas regionais, o cronograma prevê a realização da conferência estadual para maio de 2014, em São Bernardo do Campo, e em novembro acontecerá a Conferência Nacional de Economia Solidária, em Brasília.

Serviço:

Faculdade Aldeia de Carapicuíba – FALC

Estrada da Aldeinha, 245 – Jd Marilu – Carapicuíba – SP

Tel: (11) 4185-9292