Bairro 40 Casas recebe o “Prefeitura no Seu Bairro”

Data de Publicação: 24 de abril de 2014

Desde 2010 a população de Carapicuíba participa das ações sociais “Prefeitura no seu Bairro”.

Neste sábado, 26, a partir das 10 horas, a ação social da Prefeitura de Carapicuíba estará no bairro Quarenta Casas, na rua José Ítalo de Camargo, próximo à Escola Maria Helena M. Scabello.

A ação social vai oferecer serviços voltados à saúde, entre eles exames preventivos de PA (Pressão Alta) e Dextro (Diabetes) e atendimento odontológico preventivo e vacinação contra a Gripe H1N1.

Haverá também corte de cabelo, orientação para pequenos empreendedores, atendimento jurídico para tirar dúvidas, inscrição no Programa Bolsa Família, e brincadeiras para crianças.

Além da ação social, a Prefeitura também realizará melhorias nas ruas, como poda de árvores, limpeza de bocas de lobo, pintura de faixas de pedestres, dentre outros.

O “Prefeitura no Seu Bairro” mobiliza diversas secretarias municipais – Governo, Saúde, Educação, Assistência Social, Meio Ambiente, Receita e Rendas, Jurídico, Obras e Cultura, que em mutirão, levam em dia de sábado, ações visando facilitar o acesso a serviços que normalmente só estão disponíveis em dias úteis, atingindo também pessoas que têm dificuldade em locomover-se até o Centro.

O prefeito Sergio Ribeiro participa com o Gabinete Itinertante, conversando e acolhendo as reivindicações da população. Criado em 2010 no município e aprovado pela população, o “Prefeitura no seu Bairro”, já percorreu praticamente todos os bairros da cidade e retorna para promover cidadania e inclusão social.