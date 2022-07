Seleção masculina de futebol Sub 20 realiza primeiro amistoso

Data de Publicação: 25 de abril de 2014

A seleção masculina de futebol Sub 20 disputou na última quinta-feira, 17, jogo amistoso contra o Clube Atlético Juventus, na sede do clube na Mooca.

A partida foi acompanhada pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba e a comissão técnica aproveitou avaliar as reais condições do time que representará Carapicuíba nos principais campeonatos no decorrer de 2014.

O jogo foi bem disputado com os dois times criando boas oportunidades de gol e a equipe do Juventus venceu a partida por 1 a 0. Mesmo com a derrota, o treinador da Seleção de Carapicuíba, Marcelo Soneca, gostou do desempenho de dos atletas.

A comissão técnica da seleção de Carapicuíba dará continuidade à preparação física e técnica do time e segue com a preparação para a temporada 2014. A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba continuará dando suporte à equipe, cedendo espaços para treinamentos e oferecendo o transporte para os locais das partidas.