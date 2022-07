Carapicuíba realiza Conferência Regional de Economia Solidária

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 25 de abril de 2014

Carapicuíba realizou nesta sexta-feira, 25, a Conferência Regional de Economia Solidária do Oeste Metropolitano no Auditório da Faculdade Aldeia de Carapicuíba. O tema principal foi “Construindo um Plano Nacional de Economia Solidária para promover o direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável”.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho da Prefeitura de Carapicuíba foi a responsável pela organização e o evento foi conduzido por Cida Lopes, Gestora Pública de Economia Solidária de Osasco e por Magali Honório, diretora do programa “Osasco Solidária”.

A Conferência contou com a participação de 110 pessoas entre gestores públicos e representantes de organizações ligadas aos programas de Economia Solidária na região. Estavam presentes participantes de Carapicuíba, Jandira, Taboão da Serra, Cotia, Osasco, Santana de Parnaíba e Embu das Artes.

Foram realizadas rodas de discussão em grupos para discutir e diagnosticar os maiores desafios na região oeste e, na sequência, cada grupo propôs suas soluções. Destas propostas, 10 foram escolhidas para serem enviadas à comissão organizadora da Conferência Estadual de Economia Solidária, prevista para maio de 2014, em São Bernardo do Campo.

Também foram eleitos os delegados e suplentes que vão representar a região, sendo 32 para a etapa estadual e 16 para a nacional, prevista para novembro em Brasília.

“São fundamentais a ampliação do diálogo em torno do crescimento e a análise dos resultados obtidos com as políticas públicas de Economia Solidária na região”, afirmou Sergio Ribeiro. Ele também ressaltou a importância de propor novas ideias para fortalecer e aprimorar as estratégias de trabalho.