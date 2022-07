Prefeitura leva cuidados com a saúde e serviços à população

Data de Publicação: 28 de abril de 2014

Moradores dos bairros 40 Casas e Vila Santa Catarina passaram por atendimento médico e de enfermagem no “Prefeitura no seu Bairro”, neste sábado.

No último sábado, 26 de abril, a Prefeitura de Carapicuíba promoveu mais uma edição do “Prefeitura no seu Bairro”, um conjunto de ações que leva serviços e lazer diretamente para a população. O prefeito Sergio Ribeiro, com secretários e equipe de governo, estiveram na escola Escola Estadual Maria Helena M. Scabello, onde as atividades aconteceram.

Moradores usufruíram de serviços gratuitos como teste de diabetes, verificação da pressão arterial, clínico geral, inscrições para o Programa Bolsa Família, Brasil Alfabetizado e Vestibular gratuito, atendimento jurídico e orientações para microempresários, além de brinquedos para as crianças, que se divertiram com camas elásticas, piscina de bolinhas, e ganharam pipoca e algodão doce.

Ruas, terrenos e praças próximas da Escola passaram por limpeza, pintura de guias e faixas, tapa buraco e poda de árvores e capinagem.

O projeto social da Prefeitura acontece desde 2010 e já atendeu milhares de pessoas de vários bairros da cidade, levando serviços de vários segmentos, num mutirão que envolve várias Secretarias, como Saúde, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Obras e outras.

O prefeito Sergio Ribeiro conversou com munícipes e ouviu algumas reivindicações. “Estamos empenhados em oferecer qualidade de vida e bem estar à população”, afirmou o prefeito.

