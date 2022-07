Trânsito na Av. Mario Covas será desviado a partir de 01 de maio

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 29 de abril de 2014

Conforme anunciado pelo prefeito Sergio Ribeiro, no dia 01 de maio, a região central passará por mudanças no trânsito para que a nova fase do Projeto Novo Centro seja iniciada: a preparação dos últimos detalhes para que o Terminal Municipal de Ônibus entre em funcionamento.

Por conta da grande movimentação, a Av. Mário Covas será interditada em direção a Barueri. O fluxo será desviado para a nova via de passagem, já em conformidade com o trajeto final previsto no Projeto Novo Centro.

Com a demolição do antigo terminal e a pavimentação do local, será possível que o trânsito seja desviado e a população poderá utilizar o Terminal antes mesmo da conclusão do restante das obras.

As mudanças terão sinalização especial para condutores e pedestres que transitam na área central. No dia 01, durante a interdição, os agentes da Secretaria de Trânsito estarão no local para oferecer as orientações necessárias. Também serão colocadas placas informativas para ajudar a população a localizar os novos locais de parada dos ônibus.

É importante salientar que a continuação das obras não oferece nenhum risco aos usuários dos serviços de trens e ônibus nem aos pedestres e motoristas que passam pela região.

Projeto Novo Centro

Nos últimos meses a obra ganhou novo ritmo e com o fim da fase de fundação e sustentação, as novas etapas podem ser facilmente percebidas pela sociedade.

O Projeto Novo Centro prevê a construção de passarela, boulevard, túnel da Av. Mário Covas e do novo terminal de ônibus com acesso à CPTM. A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Governo do Estado, por meio do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).

As intervenções são as maiores realizadas pelo FUMEFI até hoje e superam a marca de R$ 40 milhões. Até o momento, já foram construídas as novas ruas que hoje fazem parte do Sistema Viário da Lagoa. Para isso, foram necessárias a canalização do Córrego da Pedreira, abertura e pavimentação de novas vias.

A conclusão das obras na região central vai deixar a Av. Mário Covas com maior fluidez de tráfego, sem semáforos e faixas de pedestres. A estrutura do novo terminal terá uma passarela que vai ligar o Calçadão à Estação Ferroviária, às faculdades e ao Parque da Lagoa. Essa iniciativa trará grandes benefícios à população e nova dinâmica à região.